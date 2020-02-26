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Тело рабочего обнаружили в чане с водой в центре Москвы

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Фото: Depositphotos
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Тело рабочего обнаружили в чане с водой в ремонтируемом здании в центре столицы. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп был обнаружен в здании в Бригадирском переулке. Отмечается, что 38-летний погибший мужчина был приезжим из Рязанской области.

«Следов насильственной смерти не выявили», — сказал собеседник агентства.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее, 16 февраля, двое рабочих сорвались с мачты связи и погибли на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Малыгина.

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