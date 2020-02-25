Эксперты оценили эксперимент по внедрению электронных накладных и путевых листов

Эксперимент по внедрению электронной транспортной накладной и электронного путевого листа — это первый шаг к созданию единых стандартов обмена данными между госорганами и бизнесом на отраслевом уровне, считает директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Антон Замков.

«Эти стандарты могут быть использованы на национальном и межгосударственном уровнях для перехода на полноценный электронный документооборот и для цифровой трансформации административных процедур», — сказал он.

Замков также напомнил, что ведение бумажного документооборота составляет 2–2,5% от годового оборота перевозчиков. «К этому надо приплюсовать время при прохождении административных процедур и проверок, отсутствие сквозной интеграции данных и дублирование одной информации для разных проверок. И поэтому оцифровка транспортных документов на государственном уровне, создание единых стандартов обмена данными — масштабные и важнейшие шаги для развития отрасли», — отметил директор ассоциации ЦТЛ.

По мнению исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольги Федоткиной, пилотная апробация электронных транспортной накладной и путевого листа позволит участникам транспортно-логистической отрасли отказаться от использования бумажных носителей двух указанных документов. Эксперимент — важный шаг в сторону развития безбумажной логистики. Это напрямую отвечает интересам предпринимателей по повышению эффективности ведения бизнеса и безопасности на дорогах, добавила она. Эксперт также отмечает, что результаты эксперимента позволят перейти к полномасштабному внедрению ЭТрН и ЭПЛ, а также к дальнейшему развитию безбумажных сервисов в России и ЕАЭС.

17 февраля Минтранс России запустил эксперимент для внедрения электронной транспортной накладной (ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ) при пассажирских и грузовых автоперевозках в Москве, Татарстане, Московской, Калужской, Рязанской областях и Краснодарском крае. Он завершится 30 октября 2020 года.

В министерстве планируют, что проект поможет повысить безопасность дорожного движения за счет цифровизации предрейсового контроля технического состояния транспортного средства и медосмотра водителя. Кроме того, это сократит издержки бизнеса и ускорит прохождение контрольных и надзорных процедур.

Макет единой государственной информационной системы для сбора, обработки и хранения данных из ЭПЛ и ЭТрН разрабатывает ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».