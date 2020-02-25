В Сочи пройдет фестиваль Quiksilver New Star Camp

Спортивно-музыкальный фестиваль QUIKSILVER NEW STAR CAMP 2020 пройдет на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 27 марта по 5 апреля. Программа у фестиваля насыщенная: ожидается не только шумные вечеринки и выступления диджеев из России и зарубежья, но и спокойный отдых, в том числе занятия йогой, кинопоказы, лекции и мастер-классы, отдельные часы для занятий английским и обучение съемке и монтажу экстремальных видео. Главное новшество фестиваля — несколько новых локаций для катания.