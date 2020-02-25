Прямой эфир

В Москве реконструируют входной зал Дома русского зарубежья

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве проведут реконструкцию входа в «Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына». Об этом 25 февраля сообщается на сайте столичной мэрии.

Специалисты сделают пристройку к зданию, расположенного на Нижней Радищевской улице, и расширят входную группу. Изменения уже согласовали и внесли в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), пишет РИАМО. С целесообразностью грядущей реконструкции согласились в Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, площадь пристройки входной группы составит 150 кв. м, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына» является музеем, архивом и библиотекой. Его коллекция насчитывается свыше 18 тыс. экспонатов, включая живопись, графику, скульптуру, фотографии, предметы быта. Кроме того, в экспозиции представлены личные вещи и документы Александра Солженицына, Ивана Бунина, Владимира Набокова, Федора Шаляпина, Алексея Ремизова, а также других выдающихся представителей русской и мировой культуры и науки, политиков, дипломатов и военачальников.

17 февраля сообщалось, что московский ФК «Локомотив» выберет дизайн реконструкции «РЖД-Арены» вместе с болельщиками. Даты начала реконструкции стадиона пока нет, но в конце апреля — начале мая клуб намерен получить варианты архитектурно-проектировочных решений и обсудить их с общественностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Наталья Солженицына рассказала о новом музее писателя
Шведы рассекретили информацию о первом выдвижении Солженицына на Нобелевскую премию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020