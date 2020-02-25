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Бьорк выступит в «Крокус Сити Холле» 2 июля

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Фото: ТАСС/Антон Денисов
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Исландская певица Бьорк выступит с концертом в московском «Крокус Сити Холле» 2 июля. В программу войдут главные хиты исполнительницы в сопровождении симфонического оркестра. Об этом пресс-служба организатора гастролей — компании SAV Entertainment — сообщила во вторник, 25 февраля.

«После долгой паузы великая исландская певица представит в Москве новую программу Bjork Orchestral — лучшие хиты за почти 30-летнюю карьеру в сопровождении оркестра», — цитирует ТАСС сообщение организаторов.

Бьорк выступит под аккомпанемент оркестра «Русская филармония». В Москве состоится премьера нового шоу певицы, после чего она повезет его в Хельсинки, Берлин, Париж и другие города.

Билеты поступят в продажу 28 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Бьорк Гудмундсдоттир — певица и киноактриса, автор альбомов Homogenic, Volta, Biophilia, Vulnicura и других. Снималась в фильме Ларса фон Триера «Танцующая в темноте» и получила за эту роль приз Каннского фестиваля. Она удостоена музыкальных наград MTV Europe Music Awards (1995) и MTV Video Music Awards (1998, 2000), 13 раз номинировалась на американскую премию Grammy.

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