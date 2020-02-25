Более двух месячных норм осадков выпало за два дня на востоке Приморья

В восточных районах Приморского края выпала с 22 по 24 февраля двухмесячная норма осадков. На большей части территории — в виде снега. В южной части региона преобладал снег с дождем.

Как пишет Vostokmedia со ссылкой на Примгидромет, общее количество осадков составило около 25 мм. Это примерно 180% от месячной нормы. На четырех метеостанциях на востоке края наблюдалось опасное явление в виде очень сильного снега — 22–31 мм за 12 часов. Осадки сопровождались гололедными явлениями.

На континентальные и прибрежные районы обрушился сильный ветер. При порывах его скорость достигала 23 м/с. Во Владивостоке выпало лишь 7 мм осадков.

Ранее сообщалось, что за сутки 17 февраля в Приморском крае выпала месячная норма осадков. Коммунальные службы региона работали в круглосуточном режиме.