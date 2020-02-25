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Крашенинников назвал дату встречи рабочей группы по Конституции с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Рабочая группа по поправкам в Конституцию России планирует встретиться с президентом страны Владимиром Путиным 26 февраля. Об этом 25 февраля сообщил сопредседатель рабочей группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников.

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«Мы, конечно, готовимся к завтрашней встрече с президентом РФ. Надеемся, что она пройдет. И, конечно, тоже будем обсуждать тексты, поправки, которые нами уже наработаны», — приводит слова Крашенинникова ТАСС.

Также депутат добавил, что 25 февраля группа по внесению изменений в Конституцию России рассмотрит поправки в третью и восьмую главы Основного закона.

Законопроект о поправках в Конституцию президент России Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. К 13 февраля количество поступивших поправок превысило 500.

Как отметила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева, изменения коснутся не менее 70 федеральных законов, «особенно в социальной сфере, которые обеспечивают укрепление социального характера российского государства».

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