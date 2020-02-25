Число браков превысило количество разводов в Магадане

В Магадане в 2019 году количество браков превысило число разводов в 1,3 раза. В областном центре за год провели 253 церемонии бракосочетания. По заявлению о расторжении брака супругов, не имеющих общих детей, зарегистрирована 121 запись акта о расторжении брака. По решению суда — 407, а по заявлению одного из супругов и по приговору суда — 7.

Как пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на отдел ЗАГС мэрии Магадана, в 2019 году в городе зарегистрировали 996 новорожденных. Из них мальчиков — 507, остальные девочки. Среди новорожденных первенцами стали 374 ребенка. В 10 семьях родились двойни.

В ноябре 2019 года сообщалось, что в России число абортов снизилось за 18 лет в три раза. В 2000 году искусственно прервали более 2 млн беременностей, в 2018 году зафиксирована 661 тыс. подобных случаев. Данные огласила вице-премьер Татьяна Голикова.