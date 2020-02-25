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Постпред РФ в Женеве назвал США самым крупным должником перед ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью «Известиям» назвал США «самым крупным должником» организации.

По его словам, Вашингтон недоплатил причитающихся взносов более чем на $1 млрд. Гатилов отметил, что из-за этого организация испытывает большие трудности в своей повседневной деятельности с проведением мероприятий.

«Долг копился годами. Такая политика не только действующей администрации, но и предыдущей проводится на постоянной основе, регулярно недоплачиваются причитающиеся взносы», — добавил постпред.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Америка — самый крупный должник в ООН»

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