Аналитики назвали суммарную экономию россиян от рефинансирования ипотеки

Российские граждане, которые взяли ипотеку в 2015-2019 годах, смогут суммарно сэкономить около 2,8 трлн рублей на обслуживании кредитов благодаря рефинансированию. Такой прогноз предоставили «Известиям» участники рынка недвижимости.

В 2019 году было выдано ипотечных кредитов на общую сумму около 2,5 трлн рублей, средняя ставка составила 10,1%. Благодаря рефинансированию, они смогут сэкономить около 891 млрд рублей, отметили аналитики федеральной сети агентств недвижимости «Этажи».

Общая экономия россиян, получивших ипотеку в 2015–2018 годах, может быть еще больше — около 1,9 трлн рублей. Таким образом, за пять последних лет суммарная выгода ипотечников может достигнуть 2,8 трлн рублей, объяснил директор компании Ильдар Хусаинов.

Большинство аналитиков подтвердили, что расчеты верные, однако важно понимать, что они усредненные. Окончательные показатели будут зависеть от срока, на который выдан кредит, и индивидуально одобренных ставок.

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Ипотечный путь: россияне сэкономят 2,8 трлн рублей на рефинансировании