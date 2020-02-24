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В США рассказали о подарке Путина Трампу в 2018 году

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп получил в 2018 году в качестве подарка от российского коллеги Владимира Путина набор из 12 серебряных монет. Он был посвящен чемпионату мира по футболу, проведенному в России. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу Федерального реестра США.

Подарок был преподнесен главе Белого дома 19 августа 2018 года. Его стоимость составила $1,5 тыс. Набор монет хранится в Национальном архиве США, уточняет «Газета.ру».

Список всех подарков, полученных американскими чиновниками в 2018 году от представителей других стран, занял более 100 страниц.

16 июля 2018 года Путин подарил Трампу мяч чемпионата мира по футболу во время их совместной пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки. Президент США пообещал передать его своему сыну Бэррону.

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