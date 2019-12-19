Болгарский журналист попытался подарить Путину икону

Журналист из Болгарии, присутствовавший на итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря, попытался вручить российскому лидеру икону в подарок.

В ходе мероприятия мужчина с флагом Болгарии поднял над собой икону и стал кричать, что это подарок президенту России.

«Это подарок для вас», — сказал журналист. В ответ Путин поблагодарил его и попросил перейти к вопросу о Магадане. «Спасибо большое!» — поблагодарил журналиста российский лидер, пишет «Газета.ру».

В ходе 15-й пресс-конференции президент России ответил на вопросы об экономике, мигрантах, искусственном интеллекте, медицине и других сферах страны.