Камеры NASA засняли НЛО рядом с МКС. Объект, напоминающий ромб, двигался со скоростью 78 км/с. Кадры опубликовал исследователь НЛО Скотт Уоринг. Уфолог отметил, что никогда еще не видел подобных объектов. Возможно, это были не пришельцы, а военная разработка NASA.