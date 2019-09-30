Жители Подмосковья наблюдали в небе необычное явление

Жители подмосковного округа Селятино заметили в небе НЛО. Фото и видео аномалии появились в социальных сетях. На опубликованных снимках видно черное кольцо, неподвижно висящее в воздухе. В комментариях пользователи предположили, что это дым от взрыва или результат химической промышленности. Высказали версию и про каплю воды на объективе камеры и, соответственно, оптический обман. Но подобные кадры сделали многие жители Подмосковья, с разных точек. А сторонники инопланетной теории, конечно, увидели в черном кольце портал в другой мир.