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Поправки к Конституции могут расширить функции Центробанка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Рабочая группа по изменению Конституции поддержала расширение функций Центрального Банка России. Согласно поправкам, ЦБ должен обеспечивать условия для экономического роста, рассказал «Известиям» член группы Валерий Гартунг.

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Предложение в ближайшее время рассмотрит комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству.

Схожую поправку в нижнюю палату парламента направил сенатор Павел Тараканов. По его мнению, регулятор должен отвечать за стабильность цен и умеренные долгосрочные процентные ставки для развития экономики и создания рабочих мест.

В настоящее время ЦБ, как следует из Основного закона страны, отвечает только за защиту и обеспечение устойчивости рубля и действует независимо от других органов государственной власти. «Справедливая Россия» предложила расширить его функции, и рабочая группа по изменению основного закона страны это частично поддержала.

Идею расширить ответственность Банка России поддержали и в Совете Федерации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка

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