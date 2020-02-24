Рысь напала на дрессировщика в Южной Осетии

В Южной Осетии рысь напала на дрессировщика в цирке. Мужчина тащил животное за поводок. Тумба пошатнулась, рысь упала и, вероятно, ушиблась. Испуганный зверь набросился на мужчину. Дрессировщику удалось увести рысь за кулисы. Зрители возмутились: сцена не была огорожена.