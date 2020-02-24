«Монреаль» обменял Ковальчука в «Вашингтон». Взамен клуб получил право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. «Монреаль» сохранит у себя 50% зарплаты хоккеиста. Контракт с «Вашингтоном» Ковальчук подписал до конца сезона. Его зарплата составила $700 тыс.