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Пушков ответил бывшему послу США Макфолу о «российском вмешательстве»

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Российский сенатор Алексей Пушков ответил на обвинения бывшего посла США в России Майкла Макфола о расколе американского общества со стороны Кремля. Об этом в воскресенье, 23 февраля, политик написал в своем Twitter.

«Президент [России Владимир] Путин хочет усилить противостояние в американском обществе и помочь Трампу победить. Эти две цели не противоречат друг другу», — написал в Twitter Макфол.

Пушков ответил дипломату о том, что США уже расколоты, поскольку они не способны справиться с мировыми угрозами и вызовами у себя на родине. Сенатор также уточнил, что президент России не имеет к этому никакого отношения, потому что американцы без принуждения способны переизбрать президента США Дональда Трампа самостоятельно.

Майкл Макфол являлся послом США в России с 2012 по 2014 год. До этого был специальным помощником президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности. В июле 2018 года Макфол заявил, что его научную карьеру разрушили российские санкции.

Ранее в этот же день Алексей Пушков писал о предвыборной паранойе в американских СМИ и среди кандидатов на пост президента. Он назвал эту ситуацию смесью цинизма и психоза. Официальный представитель администрации российского президента Дмитрий Песков 21 февраля назвал параноидальными сообщения о вмешательстве РФ в выборы в США..

Обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США впервые прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.

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