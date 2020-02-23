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Часть крыши жилого дома обрушилась в Томске

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Причиной частичного обрушения кровли дома на Фрунзе, 218, в Томске могла стать изношенность конструкций. Построенное в 1962 году здание ни разу капитально не ремонтировали, сообщил директор УК «Жилсервис «Кировский» Сергей Световец.

ЧП случилось днем в воскресенье, 23 февраля. Основные инженерные системы дома не пострадали, угрозы дальнейшего обрушения нет. Как уточнил Световец, в настоящее время 10 сотрудников УК занимаются разбором поврежденных конструкций. Всего в доме 64 квартиры, отмечает РИА «Томск».

«Ремонт крыши был лет девять назад по федеральной программе, но он был не капитальным, а выборочным: утеплитель не меняли, стропильную часть не меняли — буквально несколько стропил и обрешетку заменили», — пояснил Световец.

В начале февраля в городе Кунгуре Пермского края обрушился потолок в жилом доме, пострадал один человек. Всего там проживали пять человек, четверо смогли самостоятельно покинуть здание.

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