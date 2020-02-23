Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества

Власти Алеппо и жители одного из наиболее пострадавших от боевых действий районов города, Банизайд, поздравили российских военных с Днем защитника Отечества, сообщает 23 февраля РЕН ТВ.

Это произошло во время доставки продовольственной помощи нуждающимся, организованной российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии. Всего в район привезли 250 наборов с сахаром, рисом, мукой, чаем, сгущенкой и хлебом.

«Хочу поздравить наших русских друзей с профессиональным праздником — Днем защитника Отечества. Помощь российских военных нельзя недооценить, им благодарны все жители и нашего города, и провинции, и страны», — сказал вице-мэр города Алеппо Абду Салам Ашшехаби.

Также чиновник пожелал россиянам «мира и благополучного возвращения домой».

Кроме того, российских военных поблагодарили и мирные жители района. Они подчеркнули свою признательность россиянам за «всё то, что они сделали для нас и продолжают делать», и пожелани всего наилучшего.