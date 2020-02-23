Прямой эфир

ВКС России 12 лет следили за потерявшейся в космосе сумкой

0
Фото: ТАСС/Сергей Медведев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Главного центра разведки космической обстановки в составе ВКС России по-прежнему следят за сумкой, потерянной в космическом пространстве почти 12 лет назад астронавтом США Хайдемари Стефанишен-Пайпер. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ Главного центра разведки космической обстановки Роман Фаттахов.

«Одна из американских астронавтов потеряла сумку, когда выходила в открытый космос. Все эти объекты находятся у нас в каталоге учтенных», — заявил Фаттахов в эфире программы «Военная приемка» на канале «Звезда».

Просто в космос: в России создадут ракету для бюджетных запусков
Сверхлегкий носитель доставит спутники на орбиту и вернется обратно

Специалист отметил, что ведется полный учет всех объектов космического мусора и каждый из них находится на сопровождении контроля космического пространства, передает ТАСС.

Стефанишен-Пайпер и ее напарник Стив Боуэн выходили в открытый космос в ноябре 2008 года. В сумку с инструментами астронавта просочилась смазка из смазочного пистолета. Пока женщина производила чистку инструментов, сумка потерялась в открытом космосе, вынудив обладательницу пользоваться экипировкой напарника.

20 февраля был взят на управление наземными средствами военный спутник Воздушно-космических сил (ВКС) России. В Министерстве обороны РФ уточнили, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая связь, системы аппарата функционируют нормально.

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области днем 20 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Холдинг «Вертолеты России» разработал новый вертолет для спецназа
Рогозин анонсировал переговоры с NASA по исследованиям дальнего космоса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020