ВКС России 12 лет следили за потерявшейся в космосе сумкой

Сотрудники Главного центра разведки космической обстановки в составе ВКС России по-прежнему следят за сумкой, потерянной в космическом пространстве почти 12 лет назад астронавтом США Хайдемари Стефанишен-Пайпер. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ Главного центра разведки космической обстановки Роман Фаттахов.

«Одна из американских астронавтов потеряла сумку, когда выходила в открытый космос. Все эти объекты находятся у нас в каталоге учтенных», — заявил Фаттахов в эфире программы «Военная приемка» на канале «Звезда».

Специалист отметил, что ведется полный учет всех объектов космического мусора и каждый из них находится на сопровождении контроля космического пространства, передает ТАСС.

Стефанишен-Пайпер и ее напарник Стив Боуэн выходили в открытый космос в ноябре 2008 года. В сумку с инструментами астронавта просочилась смазка из смазочного пистолета. Пока женщина производила чистку инструментов, сумка потерялась в открытом космосе, вынудив обладательницу пользоваться экипировкой напарника.

20 февраля был взят на управление наземными средствами военный спутник Воздушно-космических сил (ВКС) России. В Министерстве обороны РФ уточнили, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая связь, системы аппарата функционируют нормально.

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области днем 20 февраля.