Сторонник теории плоской Земли погиб на самодельной ракете в США

Инженер-любитель из США Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время полета на самодельной ракете. Инцидент произошел во время съемки программы Homemade Astronauts для телеканала Science Channel 22 февраля.

«Его мечтой было осуществить этот запуск, и Science Channel находился на месте, чтобы запечатлеть его путешествие», — говорится в Twitter-аккаунте телеканала.

Испытания проходили в пустыне в штате Калифорния. Как пишет CBS News, 64-летний инженер должен был на ракете подняться на высоту 5 тыс. футов (1,5 км), однако устройство рухнуло на землю. Хьюс успел выпустить парашют, однако он, судя по видео, не сработал.

Безумный Майк был знаменит своей верой в теорию плоской Земли, которую намеревался доказать одним из последующих полетов. По данным CNN, главной мечтой Хьюса было создать ракету, которая подняла бы его на высоту 62 миль (99 км) ­— «туда, где атмосфера Земли встречается с космическим пространством».

В 2018 году Хьюс поднялся в пустыне Мохаве на 1875 футов (0,5 км) над землей на самодельной ракете, однако запуск закончился жесткой посадкой. Тогда от крушения его спас парашют.

Свою первую пилотируемую ракету инженер разработал в январе 2014 года. Тогда ему удалось пролететь на ней 1374 фута (0,4 км), пишет Daily Mail.