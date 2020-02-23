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Одна из двух камчатских журналисток погибла в ДТП на снегоходе

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В ДТП на снегоходе на Камчатке погибла главный редактор информационного агентства «Камчатка» Мария Нетребенко, ее коллега журналистка Лейсан Латыпова находится в реанимации. Об этом региональное издание «Камчатка-информ» сообщает в воскресенье, 23 февраля.

Отмечается, что происшествие случилось на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова после праздника «Берингия». Транспортное средство, которым управляла 29-летняя Нетребенко врезалось в дерево. Главред погибла на месте, ее коллега, сидевшая сзади, была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Госавтоинспекция Камчатского края подробную информацию о произошедшем не раскрывает.

По данным журналистов, Мария Нетребенко была профессиональным журналистом во Владивостоке и Хабаровске, работала специальным корреспондентом в редакции «Вести: Приморье» (ГТРК «Владивосток»), а в 2019 году переехала на Камчатку, где стала возглавлять редакцию государственного информационного агентства «Камчатка».

Представители региональных СМИ выразили свои соболезнования родным и близким Марии Нетребенко.

20 февраля сообщается, что житель Красноярска на автомобиле Mercedes сбил журналиста телеканала «Россия» Павла Брыкина. В пятницу, 21 февраля, Главное следственное управление Следственного комитета России заявило о задержании водителя.

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