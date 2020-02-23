Водитель и пассажир едва не погибли в необычном ДТП в Ялте

В Ялте водитель врезался в установленные у дороги металлические перила, которые пробили лобовое стекло автомобиля, при этом люди в салоне не пострадали, сообщает 23 февраля «Федеральное агентство новостей».

В распоряжение СМИ поступило видео, сделанное на месте ДТП на Красноармейской улице. Водитель не справился с управлением и врезался на полной скорости в металлическую трубу, которая прошла между сидений, не задев при этом ни водителя, ни пассажира. Очевидцы трагедии отмечают, что металлическая конструкция прошла в нескольких сантиметрах от головы автомобилиста.

Участники аварии за медицинской помощью обращаться не стали.

20 февраля в Симферопольском районе Крыма после наезда автомобиля скончались две женщины. По факту аварии была начата проверка.