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Водитель и пассажир едва не погибли в необычном ДТП в Ялте

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Фото: скриншот с видео
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В Ялте водитель врезался в установленные у дороги металлические перила, которые пробили лобовое стекло автомобиля, при этом люди в салоне не пострадали, сообщает 23 февраля «Федеральное агентство новостей».

В распоряжение СМИ поступило видео, сделанное на месте ДТП на Красноармейской улице. Водитель не справился с управлением и врезался на полной скорости в металлическую трубу, которая прошла между сидений, не задев при этом ни водителя, ни пассажира. Очевидцы трагедии отмечают, что металлическая конструкция прошла в нескольких сантиметрах от головы автомобилиста.

Участники аварии за медицинской помощью обращаться не стали.

20 февраля в Симферопольском районе Крыма после наезда автомобиля скончались две женщины. По факту аварии была начата проверка.

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