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В Госдуме объяснили имитацию США ядерного удара по России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин 22 февраля в разговоре с НСН назвал две цели американских учений, на которых был сымитирован ответный ядерный удар по территории России.

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По мнению парламентария, первой причиной тренировочных ядерных ударов является намерение Штатов подготовить население к подобному развитию событий. Второй — американские власти пытаются запугать страны Европы и убедить их в необходимости размещения баз НАТО на их территории на случай ядерного удара со стороны РФ.

22 февраля в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты провели «мини-учения», в рамках которых они нанесли сымитированный ответный ядерный удар по территории России. В смоделированной ситуации Россия совершила ограниченную атаку ракетами малой дальности на объекты НАТО в Европе. Учения проводились в Небраске.

При этом за день до этого сообщения в ведомстве заверили в отсутствии планов по размещению ядерного оружия в Европе.

Действия Соединенных Штатов осудили в российском МИДе, отметив, что вместо проработки системы контроля над вооружениями Вашингтон отдал предпочтение «крайней опасной игре».

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