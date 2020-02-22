Ветеран опробовал технику на полигоне Головеньки

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Вареник провел тест-драйв новой техники на полигоне Головеньки в Московской области. Он открыл огонь по мишеням из АК-74 и СВД.

Владимир Петрович ушел на фронт в 1943-м, ему тогда было 13 лет. Поначалу чистил снаряды, в итоге дошел до Берлина. А уже после войны Вареник издал пять книг о войне.

В мае капитан примет участие в параде на Красной площади.