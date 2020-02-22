В Москве начался полуфинал конкурса «Лидеры России» в ЦФО

Лучших управленцев из регионов Центрального федерального округа (ЦФО) выбирают в Москве. В столице стартовал полуфинал «Лидеров России». В этом этапе принимают участие 555 человек, и это при том, что пришло больше 80 тыс. заявок.

По словам руководителя конкурса Алексея Комиссарова, этот полуфинал стал самым массовым и в лидеры по числу участников выбились Москва, Подмосковье и Липецкая область. Итоги этого полуфинала подведут уже 23 февраля. Его победители поедут на суперфинал, который пройдет в Сочи.