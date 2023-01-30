 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство США предупредило о риске терактов в центре Стамбула
Мир
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Мир
Турция объявила о проведении саммита по газовому хабу в середине февраля в Стамбуле
Экономика
Правительство на три года продлило субсидии по значимым авиамаршрутам ДФО
Мир
Global Times указала на попытку Украины спровоцировать прямой конфликт НАТО и РФ
Происшествия
Губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села в Белгородской области
Экономика
Правительство РФ расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов
Мир
В МИДе заявили о намерении всеми силами противостоять линии США на поражение России
Спорт
Россиянин Хачанов стал третьей ракеткой мира
Спорт
В МОК одобрили концепцию выступления россиян под нейтральным флагом
Мир
В Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Общество
Учебник истории с разделом про СВО может появиться к 1 сентября
/

Годовщина Ялтинской конференции: детали организации и фото из секретного архива

С какими трудностями столкнулись советские военачальники при организации Ялтинской конференции
Фото: РИА Новости
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции в ходе Ялтинской конференции во всех подробностях описаны в научной литературе и мемуарах политических деятелей. Однако о том, как конкретно готовилось одно из важнейших мероприятий в международной политике XX века, которое состоялось 4-11 февраля 1945 года, история умалчивала. Многие документы командования Красной армии и флота находились под грифом «секретно». Минобороны опубликовало их три года назад, в преддверии 75-летнего юбилея конференции. В обнародованных докладах и донесениях говорится не только о том, как продвигается подготовка, но и о проблемах с поставками офицерских кортиков, корабельных ковров, бензина, провизии и водки и многого другого.

«Нет в порту»

Союзные делегации, вылетевшие 3 февраля с авиабазы на Мальте, насчитывали сотни человек. Американцы прибыли на десяти самолетах, на которых разместились 120 пассажиров и 70 членов экипажа. В частности, от Соединенных Штатов на конференции присутствовали госсекретарь Эдвард Стеттиниус, начальник штаба президента адмирал флота Вильям Леги, специальный помощник президента Гарри Гопкинс, начальник штаба американской армии генерал армии Джордж Маршалл, главком ВМС США адмирал флота Эдвард Кинг, начальник снабжения американской армии генерал-лейтенант Брехон Сомервелл и посол в СССР Аверелл Гарриман.

я1
Аэропорт

Прилет Франклина Рузвельта

Фото: Минобороны России
«День Д» и день после: рассекречены документы о Ялтинской конференции
Как обеспечивалась безопасность эпохальной встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции 75 лет назад

Подданные английского короля прибыли на 13 самолетах, которые вели 87 членов экипажей. Британская делегация насчитывала 139 человек. В ее составе были министр иностранных дел Энтони Иден, министр военного транспорта лорд Лезерс, посол в СССР Арчибальд Керр, замминистра иностранных дел Александр Кадоган, секретарь военного кабинета Эдвард Бриджес, начальник имперского генштаба фельдмаршал Алан Брук, начальник штаба Королевских ВВС маршал авиации Чарльз Портал, первый морской лорд адмирал флота Эндрю Каннингем, начальник штаба министра обороны генерал Гастингс Исмей и верховный союзный командующий на Средиземноморском театре фельдмаршал Харольд Александер.

В докладе военному совету Черноморского флота (ЧФ) от 19 января 1945 года командующего эскадрой ЧФ вице-адмирала Сергея Горшкова — будущего главкома ВМФ и создателя океанского флота СССР — перечисляются приказы, которые были отданы командирам кораблей. В частности, командующий распорядился подготовить несколько подразделений для охраны Графской пристани; получить салютный боезапас и отработать организацию салютов; выделить переводчиков-визитеров; отработать организацию, маршруты и офицеров-экскурсоводов по кораблям; определить состав офицеров, участвующих в приемах; подготовить список личного состава, участвующего в самодеятельности; отработать организацию почетных караулов, фалрепных (матросы, встречающие и сопровождающие на корабле прибывшее начальство) для встреч; окрасить «общественные места пользования».

123

Фото: Минобороны России
До новой встречи: почему Ялтинская конференция актуальна по сей день
75 лет спустя Москва предлагает постоянным членам Совбеза ООН собраться для «серьезного разговора»

В этом же документе вице-адмирал сообщает и о том, что осталось невыполненным, и ставит под угрозу достойную встречу гостей: «не получены белые перчатки (нет в порту)»; «не получен лес на весла (нет в порту)»; «не получена посуда (нет в порту)»; «не получены флаги (нет в порту)»; «не получены продукты и напитки»; «вместо 70 кортиков получено только 30 (нет в порту)». «Тыл не дает корабельных ковров», — жалуется командующий.

«ПРОШУ ПРИНЯТЬ МЕРЫ в отношении Тыла, иначе я буду поставлен в тяжелое положение при организации приемов и встреч», — резюмирует Горшков.

«Отпустить 100 тысяч»

С подобными трудностями столкнулось и авиационное командование, которое отвечало за прием самолетов с делегациями на крымском аэродроме Саки. В своем докладе военному совету ЧФ командующий ВВС Черноморского флота генерал-полковник авиации Василий Ермаченков пишет, что «выполнение особо важного задания на аэродроме Саки требует больших затрат материально-технических ресурсов, далеко выходящих из рамок наличных возможностей».

я2
Встреча

Встреча Уинстона Черчилля на аэродроме

Фото: Минобороны России

В связи с этим генерал попросил увеличить лимит на автомобильное топливо и выделить дополнительные 74 т горючего. Кроме того, он привел и внушительный список того, что необходимо поставить на аэродром: 500 комплектов морского обмундирования для переодевания личного состава 34-й авиабазы и других подразделений, 200 дополнительных комплектов постельных принадлежностей и 400 простыней, 200 комплектов столовой посуды (тарелок, мелких тарелок, стаканов, бокалов, блюдец, розеток, ножей, вилок, ложек), а также 200 котелков для прикомандированных солдат.

я3
Обед
Фото: Минобороны России

Сформулирован генералом Ермаченковым и запрос по продовольствию: «обеспечить бесперебойное снабжение белым хлебом по нормам», «обеспечить реальными нарядами на заготовку молочнокислых продуктов или разрешить заготовку по рыночным ценам», «отпустить 100 тыс. рублей на заготовку водки, марочного вина, коньяка, фруктов, нарзана, икры и др. деликатесов без норм», «обеспечить бесперебойное снабжение свежим мясом и птицей или же отпустить живой скот и живую птицу».

я4
экскурсия

У памятника погибшим кораблям

Фото: Минобороны России
Во весь голос: как Юрий Левитан озвучивал историю страны
Талант великого диктора, по легенде, открыл Сталин

Результаты подготовки к конференции, которая началась за два месяца до мероприятия, можно увидеть на архивных фотоснимках, которые также были рассекречены военным ведомством. На них запечатлены протокольные мероприятия, встречи глав государств и банкеты союзных офицеров с черноморцами, а также — экскурсии по крымским городам, пострадавшим от боевых действий и германской оккупации.

— Пришлось очень много перебрасывать с кавказских портов, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Понятно, что многих вещей, которые являются предметами роскоши, в действующей армии тогда не было. Ни ковров, ни кортиков — до парадов еще было далеко. Пришлось организовывать всё это в экстренном порядке.

И советскому командованию удалось не ударить в грязь лицом, подчеркнул он: по воспоминаниям всех участников Ялтинской конференции, мероприятие было проведено великолепно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дневник памяти: почему дети должны знать о Тане Савичевой
Сегодня, 23 января, знаменитой ленинградской школьнице исполнилось бы 90 лет
Не помнит мир спасенный: Россию обвинили в развязывании Второй мировой
Главы освобожденных советскими войсками стран упражняются в переписывании истории

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023