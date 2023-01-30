Годовщина Ялтинской конференции: детали организации и фото из секретного архива

Встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции в ходе Ялтинской конференции во всех подробностях описаны в научной литературе и мемуарах политических деятелей. Однако о том, как конкретно готовилось одно из важнейших мероприятий в международной политике XX века, которое состоялось 4-11 февраля 1945 года, история умалчивала. Многие документы командования Красной армии и флота находились под грифом «секретно». Минобороны опубликовало их три года назад, в преддверии 75-летнего юбилея конференции. В обнародованных докладах и донесениях говорится не только о том, как продвигается подготовка, но и о проблемах с поставками офицерских кортиков, корабельных ковров, бензина, провизии и водки и многого другого.

«Нет в порту»

Союзные делегации, вылетевшие 3 февраля с авиабазы на Мальте, насчитывали сотни человек. Американцы прибыли на десяти самолетах, на которых разместились 120 пассажиров и 70 членов экипажа. В частности, от Соединенных Штатов на конференции присутствовали госсекретарь Эдвард Стеттиниус, начальник штаба президента адмирал флота Вильям Леги, специальный помощник президента Гарри Гопкинс, начальник штаба американской армии генерал армии Джордж Маршалл, главком ВМС США адмирал флота Эдвард Кинг, начальник снабжения американской армии генерал-лейтенант Брехон Сомервелл и посол в СССР Аверелл Гарриман.

я1 Прилет Франклина Рузвельта Фото: Минобороны России

Подданные английского короля прибыли на 13 самолетах, которые вели 87 членов экипажей. Британская делегация насчитывала 139 человек. В ее составе были министр иностранных дел Энтони Иден, министр военного транспорта лорд Лезерс, посол в СССР Арчибальд Керр, замминистра иностранных дел Александр Кадоган, секретарь военного кабинета Эдвард Бриджес, начальник имперского генштаба фельдмаршал Алан Брук, начальник штаба Королевских ВВС маршал авиации Чарльз Портал, первый морской лорд адмирал флота Эндрю Каннингем, начальник штаба министра обороны генерал Гастингс Исмей и верховный союзный командующий на Средиземноморском театре фельдмаршал Харольд Александер.

В докладе военному совету Черноморского флота (ЧФ) от 19 января 1945 года командующего эскадрой ЧФ вице-адмирала Сергея Горшкова — будущего главкома ВМФ и создателя океанского флота СССР — перечисляются приказы, которые были отданы командирам кораблей. В частности, командующий распорядился подготовить несколько подразделений для охраны Графской пристани; получить салютный боезапас и отработать организацию салютов; выделить переводчиков-визитеров; отработать организацию, маршруты и офицеров-экскурсоводов по кораблям; определить состав офицеров, участвующих в приемах; подготовить список личного состава, участвующего в самодеятельности; отработать организацию почетных караулов, фалрепных (матросы, встречающие и сопровождающие на корабле прибывшее начальство) для встреч; окрасить «общественные места пользования».

Фото: Минобороны России

В этом же документе вице-адмирал сообщает и о том, что осталось невыполненным, и ставит под угрозу достойную встречу гостей: «не получены белые перчатки (нет в порту)»; «не получен лес на весла (нет в порту)»; «не получена посуда (нет в порту)»; «не получены флаги (нет в порту)»; «не получены продукты и напитки»; «вместо 70 кортиков получено только 30 (нет в порту)». «Тыл не дает корабельных ковров», — жалуется командующий.

«ПРОШУ ПРИНЯТЬ МЕРЫ в отношении Тыла, иначе я буду поставлен в тяжелое положение при организации приемов и встреч», — резюмирует Горшков.

«Отпустить 100 тысяч»

С подобными трудностями столкнулось и авиационное командование, которое отвечало за прием самолетов с делегациями на крымском аэродроме Саки. В своем докладе военному совету ЧФ командующий ВВС Черноморского флота генерал-полковник авиации Василий Ермаченков пишет, что «выполнение особо важного задания на аэродроме Саки требует больших затрат материально-технических ресурсов, далеко выходящих из рамок наличных возможностей».

я2 Встреча Уинстона Черчилля на аэродроме Фото: Минобороны России

В связи с этим генерал попросил увеличить лимит на автомобильное топливо и выделить дополнительные 74 т горючего. Кроме того, он привел и внушительный список того, что необходимо поставить на аэродром: 500 комплектов морского обмундирования для переодевания личного состава 34-й авиабазы и других подразделений, 200 дополнительных комплектов постельных принадлежностей и 400 простыней, 200 комплектов столовой посуды (тарелок, мелких тарелок, стаканов, бокалов, блюдец, розеток, ножей, вилок, ложек), а также 200 котелков для прикомандированных солдат.

я3 Фото: Минобороны России

Сформулирован генералом Ермаченковым и запрос по продовольствию: «обеспечить бесперебойное снабжение белым хлебом по нормам», «обеспечить реальными нарядами на заготовку молочнокислых продуктов или разрешить заготовку по рыночным ценам», «отпустить 100 тыс. рублей на заготовку водки, марочного вина, коньяка, фруктов, нарзана, икры и др. деликатесов без норм», «обеспечить бесперебойное снабжение свежим мясом и птицей или же отпустить живой скот и живую птицу».

я4 У памятника погибшим кораблям Фото: Минобороны России

Результаты подготовки к конференции, которая началась за два месяца до мероприятия, можно увидеть на архивных фотоснимках, которые также были рассекречены военным ведомством. На них запечатлены протокольные мероприятия, встречи глав государств и банкеты союзных офицеров с черноморцами, а также — экскурсии по крымским городам, пострадавшим от боевых действий и германской оккупации.

— Пришлось очень много перебрасывать с кавказских портов, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Понятно, что многих вещей, которые являются предметами роскоши, в действующей армии тогда не было. Ни ковров, ни кортиков — до парадов еще было далеко. Пришлось организовывать всё это в экстренном порядке.

И советскому командованию удалось не ударить в грязь лицом, подчеркнул он: по воспоминаниям всех участников Ялтинской конференции, мероприятие было проведено великолепно.