Умер соавтор «Маппет-шоу» Джек Бернс

Джек Бернс, американский актер и один из создателей «Маппет-шоу», соавтор знаменитого комика Джорджа Карлина, скончался 28 января в возрасте 86 лет от респираторного заболевания. Об этом сообщил его менеджер Питер Сантана.

В последние два года Бернс жил в доме престарелых, пишет The Hollywoos Reporter.

Дочь Карлина Келли написала в Twitter, что Бернс был одним из самых остроумных людей, которых она знала, и он оказал невероятное влияние на взгляды ее отца.

«Покойся с миром, Джек Бернс», — написала она.

Бернс получил известность как соавтор и партнер Карлина, затем работал в дуэте с комиком Эйвери Шрайбером, снимался в различных комедийных сериалах и писал сценарии юмористических шоу, фильмов и мультсериалов. В 1970-х годах стал продюсером и руководителем авторской группы первого сезона «Маппет-шоу» и написал сценарии 28 выпусков, в одном из которых также участвовал в качестве гостя. Позже он работал над сценариями полнометражной картины «Маппеты» и нескольких спецвыпусков. За работу в этом шоу он был дважды номинирован на премию «Эмми» и один раз на Hugo Awards, однако во всех случаях уступил другим претендентам.