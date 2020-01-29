Челябинск и Пермь попали в список депрессивных городов для путешествий

Уральские города Челябинск и Пермь включены в перечень наиболее депрессивных городов РФ для туристических поездок. К такому выводу пришли эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru по данным опроса в соцсетях.

«Норильск (25,9%), Москва (23,2%) и Челябинск (17%) лидируют как самые депрессивные города страны», — говорится в блоге компании. Пермь занимает седьмое место в списке, передает ИА «Ура.ру».

Как стало известно 22 января, порядка 30 млн туристов, в том числе 5 млн из стран дальнего зарубежья, посетили Россию в 2019 году. Такие предварительные данные привела советник руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова. По ее словам, рост турпотока наблюдался из Германии, Франции и азиатского региона. Средний прирост составил 11–14%.