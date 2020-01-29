Эксперт оценила идею компенсировать нехватку мест в детсадах

Идея материально компенсировать родителям нехватку мест в детских садах имеет сразу несколько плюсов, рассказала «Известиям» председатель правления тульской региональной общественной организации «Ассоциация многодетных семей» Вера Острянина.

Ранее в среду, 29 января, в Госдуму поступил законопроект о компенсационных выплатах за отсутствие места в детских садах. На компенсацию смогут претендовать родители или законные представители детей в возрасте от полутора до трех лет, которым не хватило мест в детском саду.

Компенсацию предложено установить в размере не менее прожиточного минимума конкретного субъекта Российской Федерации. Деньги планируют выплачивать из федерального бюджета.

«Законопроект хороший. Потому что остались проблемы именно с местами для маленьких детей до трех лет. Компенсация в размере прожиточного минимума хотя бы оправдает то, что мама не выходит на работу», — сказала Вера Острянина.

Компенсации также хватит на няню, частный детский сад или группу кратковременного пребывания, если мама захочет работать, сказала эксперт.

«Если встанет вопрос в расходовании бюджетных средств — это может заставить пошевелиться регионы, в которых дела с устройством в детские сады обстоят плохо. То есть создадут дополнительные группы для маленьких детей, оптимизируют уже существующие и откроют новые детские сады», — отметила Острянина.

Она добавила, что в Тульской области проблема устройства детей в детские сады с трех лет практически решена. При этом в Ассоциацию многодетных семей поступает много обращений многодетных мам с детьми от полутора до трех лет о том, что ребенка не могут устроить в доступный детский сад.

По данным авторов законопроекта, на 1 января 2019 года в России были не обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях более 214 тыс. детей в возрасте до трех лет.

В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой федеральной информационной системы доступности школьного образования для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди.

Предполагается, что в детские сады будут принимать через распределение с использованием региональных информационных систем. Родители смогут записывать детей в сады на едином федеральном либо региональном портале государственных и муниципальных услуг.