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Генпрокуратура предложила реже арестовывать за нетяжкие преступления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Генеральная прокуратура России считает целесообразным сокращение числа арестов за преступления средней и небольшой тяжести. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 29 января.

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В среду в Генпрокуратуре прошло совещание по вопросам, связанным с нехваткой мест в следственных изоляторах и размещения в них подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Участники совещания пришли к выводу, что основной проблемой в работе СИЗО в некоторых регионах является несоответствие условий содержания требованиям действующего законодательства и международным стандартам, а также их существенное переполнение.

В Генпрокуратуре полагают, что это связано с длительным рассмотрением уголовных дел в суде, отсутствием должного взаимодействия между СИЗО и судами. В ведомстве считают необходимым расширение практики в вопросе избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

«В тоже время целесообразно сокращение количества фактов, когда мера пресечения в виде заключения под стражу избирается в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести», — говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года глава комиссии Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека по реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин предложил ввести правило, по которому можно этапировать заключенных следственных изоляторов до вступления их приговоров в силу с их согласия.

Предполагается, что это поможет решить вопрос с переполненностью столичных СИЗО, которые, по состоянию на ноябрь минувшего года, переполнены на 10–15%.

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