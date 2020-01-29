Мужчина попал под поезд в Югре

Следователи выясняют обстоятельства травмирования жителя Югры в результате наезда поезда. Об этом 29 января сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел 28 января на железнодорожной станции в Нижневартовске. Предварительно установлено, что пострадавший проводил на поезд родственников и быстрым шагом начал покидать платформу, но оступился и попал ногами под колесные пары движущегося поезда, пишет RT.

В результате 54-летнего мужчину госпитализировали, уточняет «Газета.ру». Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений.

17 января сообщалось, что следователи начали проверку после инцидента в селе Красноярово Амурской области. Мужчину затянуло под движущийся состав на вокзале, ему ампутировали ноги.