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Мужчина попал под поезд в Югре

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Следователи выясняют обстоятельства травмирования жителя Югры в результате наезда поезда. Об этом 29 января сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел 28 января на железнодорожной станции в Нижневартовске. Предварительно установлено, что пострадавший проводил на поезд родственников и быстрым шагом начал покидать платформу, но оступился и попал ногами под колесные пары движущегося поезда, пишет RT.

В результате 54-летнего мужчину госпитализировали, уточняет «Газета.ру». Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений.

17 января сообщалось, что следователи начали проверку после инцидента в селе Красноярово Амурской области. Мужчину затянуло под движущийся состав на вокзале, ему ампутировали ноги.

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