Более 860 млн рублей направят на народную культуру в Тюменской области

На развитие культуры Тюменской области до 2025 года потратят 13 млрд рублей, сообщается на официальном портале правовой информации. На 2020-й выделено 2,7 млрд рублей. Из них 864 млн пойдут на сохранение и развитие профессиональных искусств традиционной народной культуры.

Почти 620 млн потратят на организацию музейного обслуживания. Около 330 млн получит проект «культурная среда», сообщает портал «Наш город». В 2025 году число посетителей культурных учреждений региона должно увеличиться на 11%.

В 2019-м в Ишиме Тюменской области начали возводить Дворец культуры. Проект одобрили после сбора мнений жителей. Планируется, что новое учреждение откроется летом 2021 года на месте железнодорожного парка, в районе перекрестка улиц Карла Маркса и Привокзальной площади.