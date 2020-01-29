Прямой эфир

Комары могут исчезнуть в Московской области из-за теплой зимы

0
Фото: Pixabay
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты прогнозируют сокращение популяции комаров в Московской области в связи с аномальной зимней погодой. Тепло и отсутствие снега скажется на всей экосистеме.

К сокращению численности насекомых может привести и отсутствие дождей и влаги весной. Неблагоприятный исход возможен, если вторая половина зимы будет малоснежной. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на научного сотрудника кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Вадима Марьинского.

Специалист объясняет, что вслед за исчезновением комаров пострадают и другие животные, которые комарами питаются. Также сокращение популяции насекомых негативно скажется на растениях.

Ранее сообщалось, что экологи прогнозируют сокращение числа насекомых в Санкт-Петербурге, если в феврале так и не выпадет снег. В первую очередь речь идет о видах, которые размножаются в талой лесной воде — комарах и стрекозах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожароопасный сезон в Подмосковье придет раньше из-за теплой зимы
Айва расцвела в Балтийске из-за теплого января

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020