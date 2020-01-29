Комары могут исчезнуть в Московской области из-за теплой зимы

Эксперты прогнозируют сокращение популяции комаров в Московской области в связи с аномальной зимней погодой. Тепло и отсутствие снега скажется на всей экосистеме.

К сокращению численности насекомых может привести и отсутствие дождей и влаги весной. Неблагоприятный исход возможен, если вторая половина зимы будет малоснежной. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на научного сотрудника кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Вадима Марьинского.

Специалист объясняет, что вслед за исчезновением комаров пострадают и другие животные, которые комарами питаются. Также сокращение популяции насекомых негативно скажется на растениях.

Ранее сообщалось, что экологи прогнозируют сокращение числа насекомых в Санкт-Петербурге, если в феврале так и не выпадет снег. В первую очередь речь идет о видах, которые размножаются в талой лесной воде — комарах и стрекозах.