Стрела крана упала на рабочего в центре Москвы

Один человек пострадал при падении стрелы крана на стройплощадке в центре Москвы. Об этом рассказали в столичном главке МЧС в среду, 29 января.

Сообщение об инциденте поступило в 10:19. ЧП произошло на стройке в Гранатном переулке (ЦАО), передает «РИА Новости».

Пострадавший рабочий передан наряду скорой помощи. По словам источника агентства городских новостей «Москва», он жив, но без сознания.

Обстоятельства случившегося выясняются.

В декабре в Капинске (Свердловская область) башенный кран, работавший на строительстве многоквартирного дома, упал на проезжую часть. В результате происшествия попал в больницу 67-летний крановщик.