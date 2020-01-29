В Иране назвали кошмаром «cделку века» США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал кошмаром «сделку века», которую предложили США по палестино-израильскому урегулированию. Условия США выглядят абсолютно неприемлемыми для Палестины, считают эксперты «Международной кризисной группы». Осудили план и в МИДе Турции — предложение Трампа там назвали планом узурпации палестинских земель.

Король Саудовской Аравии в телефонном разговоре заверил президента Палестины Махмуда Аббаса в поддержке выбора палестинского народа. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что сделка нуждается в детальном анализе. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркивает, что предложенный Вашингтоном план дает шанс возобновить усилия по решению конфликта. Израиль к переговорам готов и не хочет эскалации конфликта, заявил постпред при ООН Дани Данон. США дали палестинцам четыре года на обдумывание плана.

Как заявил американский посол в Израиле, то, какой ответ даст Палестина сейчас, не имеет значения.