Прямой эфир

В Иране назвали кошмаром «cделку века» США

0
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал кошмаром «сделку века», которую предложили США по палестино-израильскому урегулированию. Условия США выглядят абсолютно неприемлемыми для Палестины, считают эксперты «Международной кризисной группы». Осудили план и в МИДе Турции — предложение Трампа там назвали планом узурпации палестинских земель.

Король Саудовской Аравии в телефонном разговоре заверил президента Палестины Махмуда Аббаса в поддержке выбора палестинского народа. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что сделка нуждается в детальном анализе. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркивает, что предложенный Вашингтоном план дает шанс возобновить усилия по решению конфликта. Израиль к переговорам готов и не хочет эскалации конфликта, заявил постпред при ООН Дани Данон. США дали палестинцам четыре года на обдумывание плана.

Как заявил американский посол в Израиле, то, какой ответ даст Палестина сейчас, не имеет значения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США ввели дополнительные санкции против Ирана
В Иране прошли акции против США в поддержку действующей власти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020