Первых японцев эвакуировали из Уханя

Первый самолет с эвакуированными из Уханя японцами прибыл в Токио. Борт перевез 206 человек. Чартерный рейс предоставили в японском МИДе. Всех пассажиров отправили в больницу для сдачи анализов. Из-за коронавируса США могут приостановить авиасообщение с КНР. Китайская авиакомпания Nine Air отменила рейс между Владивостоком и городом Иу. Особый режим работы введен в аэропорту Хабаровска. Сотрудников международного терминала обязали носить маски и перчатки. Меры безопасности усилены на железнодорожных вокзалах Дальнего Востока, Сибири и Урала. В помещениях проводится дезинфекция. Роспотребнадзор порекомендовал вузам Приморья продлить каникулы китайским студентам.