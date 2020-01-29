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Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

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Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами.

Андрей Белоусов будет курировать национальные проекты, финансы, внешнюю торговлю и противодействие санкциям.

В зоне ответственности Дмитрия Григоренко — бюджет, налоговая и торговая политика, а также оборот алкоголя. Он также будет заниматься контролем за реализацией национальных проектов.

Виктория Абрамченко будет курировать сельское хозяйство и рыболовство, экологию, земельные вопросы, оборот недвижимости.

Юрий Борисов отвечает за госполитику в сфере промышленности, ТЭК, обеспечение национальной обороны и правоохранительной деятельности, а также гособоронзаказ.

В зоне ответственности Татьяны Голиковой социальная политика, в том числе демография, миграция, пенсии и наука.

Алексей Оверчук будет заниматься международными отношениями и интеграцией в ЕАЭС.

Юрий Трутнев курирует Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития.

Марат Хуснуллин отвечает за жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги, развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград.

Дмитрий Чернышенко займется цифровой экономикой и инновациями, связью и СМИ, а также вопросами культуры, туризма и спорта.

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