Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами.
Андрей Белоусов будет курировать национальные проекты, финансы, внешнюю торговлю и противодействие санкциям.
В зоне ответственности Дмитрия Григоренко — бюджет, налоговая и торговая политика, а также оборот алкоголя. Он также будет заниматься контролем за реализацией национальных проектов.
Виктория Абрамченко будет курировать сельское хозяйство и рыболовство, экологию, земельные вопросы, оборот недвижимости.
Юрий Борисов отвечает за госполитику в сфере промышленности, ТЭК, обеспечение национальной обороны и правоохранительной деятельности, а также гособоронзаказ.
В зоне ответственности Татьяны Голиковой социальная политика, в том числе демография, миграция, пенсии и наука.
Алексей Оверчук будет заниматься международными отношениями и интеграцией в ЕАЭС.
Юрий Трутнев курирует Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития.
Марат Хуснуллин отвечает за жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги, развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград.
Дмитрий Чернышенко займется цифровой экономикой и инновациями, связью и СМИ, а также вопросами культуры, туризма и спорта.
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами.
Андрей Белоусов будет курировать национальные проекты, финансы, внешнюю торговлю и противодействие санкциям.
В зоне ответственности Дмитрия Григоренко — бюджет, налоговая и торговая политика, а также оборот алкоголя. Он также будет заниматься контролем за реализацией национальных проектов.
Виктория Абрамченко будет курировать сельское хозяйство и рыболовство, экологию, земельные вопросы, оборот недвижимости.
Юрий Борисов отвечает за госполитику в сфере промышленности, ТЭК, обеспечение национальной обороны и правоохранительной деятельности, а также гособоронзаказ.
В зоне ответственности Татьяны Голиковой социальная политика, в том числе демография, миграция, пенсии и наука.
Алексей Оверчук будет заниматься международными отношениями и интеграцией в ЕАЭС.
Юрий Трутнев курирует Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития.
Марат Хуснуллин отвечает за жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги, развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград.
Дмитрий Чернышенко займется цифровой экономикой и инновациями, связью и СМИ, а также вопросами культуры, туризма и спорта.