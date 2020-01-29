Вьетнам заказал у России самолеты Як-130 за $350 млн

Вьетнам и Россия заключили контракт на поставку учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму более $350 млн. Об этом в среду, 29 января, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, контракт на закупку не менее 12 самолетов был подписан в 2019 году. Они должны будут заменить устаревшие чехословацкие L-39, которые поставлялись в страну с начала 1980-х годов.

Предполагается, что Як-130 будут переданы в 915-й учебный авиационный полк, который был сформирован на одной из авиабаз Вьетнама в 2018 году. В «Рособоронэкспорте» и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) от комментариев воздержались.

Ранее в ноябре 2019 года глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что компания начала модернизацию Як-130, в результате которой возрастут его боевые характеристики.