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Российские авиастроители поборются с иностранцами за внутренние линии

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В предстоящие два десятилетия, по оценке госкорпорации «Ростех», российским авиакомпаниям могут понадобиться около 800 самолетов для выполнения внутренних рейсов.

В частности, в ближайшие 10 лет 130 старых самолетов «Як» и «Ан» могут начать заменяться новыми разработками «Ил-114-300» и «Байкал», запуск серийного производства которых запланирован на конец 2022 года.

Внутренним линиям очень нужны такие самолеты, но насколько они окажутся эффективны с точки зрения эксплуатационных характеристик и финансовых затрат по сравнению с импортными конкурентами –– Bombardier, ATR и Embraer –– пока неясно.

Как ранее отмечал гендиректор авиакомпании «Якутия» Владимир Горбунов, лизинговые платежи за «Ил-114-300» будут почти вдвое выше, чем за Bombardier Q300/400, –– порядка $150 тыс. в месяц.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий:

Выше спрос: региональным авиалиниям потребуется около 800 самолетов

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