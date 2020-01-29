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Суд отправил в колонию похитителя тигренка Гектора в Оренбуржье

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Суд Бузулукского района Оренбургской области вынес решение по делу жителя Казахстана, который пытался похитить из передвижного зоопарка детеныша краснокнижного амурского тигра. Его отправили в колонию общего режима на 10 месяцев.

Сам тигренок получил серьезные травмы, не поддающиеся лечению, и теперь не сможет самостоятельно существовать в дикой природе. Его содержат в челябинском приюте зоозащитника Карела Далакяна.

Как сказал Далакян в интервью корреспонденту сайта «Первый областной», общественники настаивали, чтобы была возбуждена вторая статья по этому делу — «За жестокое обращение с животными». Но суд рассмотрел дело только по статье «Попытка кражи». Если бы он учел то, что тигренок навсегда останется инвалидом, наказание было бы суровее.

Инцидент произошел в конце июня 2019 года. Мужчина в нетрезвом состоянии пробрался в зоопарк и попытался вытянуть тигренка сквозь решетку, но ему помешала тигрица — она ранила лапой пьяного похитителя. Детеныша отправили в Челябинск. У него были повреждены позвоночник и задние лапы.

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