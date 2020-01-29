Прямой эфир

Аналитики рассказали о рекордных продажах смартфонов в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Негабаритный гаджет: широкие смартфоны заняли больше 50% рынка РФ
Размеры этих устройств приблизились к максимуму

В 2019 году продажи смартфонов в России увеличились почти на 2% по сравнению с 2018-м и составили 30,14 млн штук, подсчитала компания GfK («Известия» ознакомились со статистикой). В деньгах прирост оборота составил 7%, достигнув в абсолютном выражении 495 млрд рублей.

Оценки «М.Видео-Эльдорадо» схожи — по данным компании, рынок смартфонов достиг 30 млн аппаратов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1,5%. Это рекордный показатель, отмечает представитель ритейлера Валерия Андреева.

Рост продаж смартфонов в РФ продолжается за счет замены простых кнопочных телефонов на умные, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Также среди причин — обмен морально устаревших аппаратов на новые.

Впрочем, темпы роста реализации невелики — за год всего 2%. А в 2020-м они и вовсе могут выйти в ноль, предупреждают аналитики. Однако в деньгах оборот увеличится примерно на 10% за счет повышения средней цены.

Подробнее — в материале «Известий»:

Немного за 30: в России установлен рекорд по продажам смартфонов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые рассказали о влиянии гаджетов на сон подростков
«Роскачество» назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020