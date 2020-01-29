Немного за 30: в России установлен рекорд по продажам смартфонов

На российском рынке смартфонов установлен новый рекорд: в 2019 году их продажи впервые перевалили за 30 млн штук. Такую статистику приводит компания GfK . Рост рынка поддерживает замена морально устаревших аппаратов на новые и переход с простых кнопочных телефонов на более модифицированные. Также функционал смартфонов всё больше востребован у бизнеса и госструктур, отмечают эксперты. Впрочем, темпы роста реализации невелики — за год всего 2%. А в 2020-м они и вовсе могут выйти в ноль, предупреждают аналитики. Это, правда, не снизит доходы ритейлеров: в деньгах оборот увеличится примерно на 10% за счет повышения средней цены.

Почти без роста

В 2019 году продажи смартфонов в России увеличились почти на 2% по сравнению с 2018-м и составили 30,14 млн штук , подсчитала компания GfK («Известия» ознакомились со статистикой). В деньгах прирост оборота составил 7%, достигнув в абсолютном выражении 495 млрд рублей.

Оценки «М.Видео-Эльдорадо» схожи — по данным компании, рынок смартфонов достиг 30 млн аппаратов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1,5%. Это рекордный показатель, отмечает представитель ритейлера Валерия Андреева. По ее словам, В «М.Видео-Эльдорадо» продажи таких устройств в 2019 году поднялись на 19% в штуках и 17% в деньгах.

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Рост продаж смартфонов в РФ продолжается за счет замены простых кнопочных телефонов на умны е, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Также среди причин — обмен морально устаревших аппаратов на новые: например, переход с устройств, имеющих только одну камеру, на двух- трехкамерные гаджеты . Продажи также стимулируют маркетинговые акции ритейлеров и производителей, программы кредитования и рассрочки , отмечает эксперт.

Появились новые категории пользователей смартфонов , рассуждает руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Помимо пожилых людей, это дети, которым всё чаще покупают гаджеты, утверждает он. Но главное — возможности смартфонов и специализированные мобильные приложения привлекают всё большее внимание госсектора и предпринимателей, отмечает эксперт. Такую технику используют в бизнес-процессах в ритейле, логистике, ЖКХ и в других сферах , считает Половников.

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Правда, уже в этом году рост рынка может оказаться нулевым , предупреждает Эльдар Муртазин. В штуках показатель не изменится, а вот в деньгах может увеличиться примерно на 10% за счет повышения средней цены, прогнозирует он.

В прошлом году российский рынок смартфонов в штуках увеличился незначительно — можно говорить о начале замедления темпов роста в этом сегменте электроники , отмечает руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинк» Наталия Селихова.

Аналитик GfK по рынку телекоммуникационных товаров Анна Шебек уверена, что рост рынка смартфонов в России продолжит замедляться в 2020 году как с точки зрения продаж в штуках, так и в денежном выражении. Она связывает это с тем, что доходы населения практически не растут. В России повторяется глобальный тренд: увеличивается жизненный цикл использования смартфона, так как новые модели не предлагают существенных инноваций и покупатели стали использовать одно устройство дольше , отмечает она.

— Кроме того, производители стали применять более надежные материалы для изготовления экрана и корпуса смартфона, предлагают батареи с большей емкостью, что также благоприятно сказывается на сроке службы устройства, — указывает эксперт.

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Ключевым показателем развития рынка смартфонов стоит считать продажи в деньгах, утверждает Валерия Андреева. Она отметила, что в 2019 году он оказался почти вдвое больше, чем в докризисном 2014-м.

Перезагрузка пятого поколения

Причина замедления темпов роста — насыщение рынка и отсутствие принципиально новых технологий , рассуждают аналитики. По многим параметрам смартфоны уже достигли предела, и развитие идет в части аксессуаров . Именно с выходом на рынок других технологий (в частности, пятого поколения сотовой связи) и нестандартными дизайнерскими решениями опрошенные «Известиями» участники рынка связывают возобновление роста продаж смартфонов.

Развитие сетей 5G будет способствовать выпуску новых моделей смартфонов с поддержкой этой технологии, что повлечет за собой высокий спрос , полагает и представитель «Связного». Кроме того, в этом году продолжат выходить нишевые модели смартфонов с гибким дисплеем, однако пока преждевременно говорить о массовости этого продукта , говорит он.

Продажи первого в мире серийного смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Fold в России стартовали 25 октября 2019 года. Новинка оказалась действительно нишевой. За первую неделю в стране было реализовано чуть более 1 тыс. «раскладушек», следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ранее ознакомились «Известия».

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Представитель МТС в числе факторов, способных повлиять на рост рынка смартфонов, помимо 5G называет также появление новых интернет-сервисов — они требуют обновления смартфона для максимально комфортного потребления контента.

5G в России реализован в отдельных экспериментальных зонах — например, в Москве таких площадок пять. Нет оснований говорить, что внедрение технологии пятого поколения окажет существенное влияние на потребительский рынок в 2020–2021 годах, считает Наталия Селихова. По крайней мере, для покупателей ничего не изменится, заключает она.