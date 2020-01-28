Московский ресторан Birds признан самым высоким в Европе

В Москве появилась новая достопримечательность — столичный гастробар Birds, который 28 января был признан самым высоким рестораном и клубом Европы. Эксперты Книги рекордов России торжественно вручили руководству расположенного на 84-м этаже башни «Око» в Москва-Сити заведения соответствующий сертификат.

На мероприятии присутствовали представители Ростуризма и Правительства Москвы, которые отметили важность появления в столице новой достопримечательности.

«Гастрономия и впечатления, которые она дарит, являются неотъемлемой частью туризма. И мы, развивая богатый потенциал нашей страны, не можем не порадоваться за такую впечатляющую награду. Официально зарегистрированный статус самого высокого ресторана и клуба Европы поможет новому проекту стать еще одной современной достопримечательностью на карте Москвы», — заявила во время церемонии советник руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, подчеркнув, что появление подобного рода заведений является воплощением и одной из целей стратегии развития туризма в России.

Открывшийся в ноябре 2019 года Birds был признан «самым высоким рестораном и клубом в Европе над уровнем земли» с результатом 336 метров. Таким образом, новое столичное гастрономическое пространство способно конкурировать с наиболее известными высотными ресторанами мира: парижским Le Jules Verne на Эйфелевой башне (125 м), сингапурским 1-ALTITUDE (282 м) и Duck and Waffle в Лондоне (230 м).

По международному регламенту, чтобы установить мировой рекорд, Birds необходимо сначала стать обладателем европейского свидетельства.