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СМИ сообщили о возгорании трансформаторной будки в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Трансформаторная будка загорелась в Востряковском проезде на юге Москвы, площадь пожара достигла 50 кв. м. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 28 января, со ссылкой на очевидцев.

Телеканал отмечает, что ликвидация возгорания затруднена из-за напряжения на ТЭЦ. Сейчас один из энергоблоков станции отключен.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства ЧП выясняются.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что возгорание произошло на ТЭЦ-26.

В июле 2019 года произошел пожар на ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» в Мытищах. Тогда огонь перекинулся на еще одно здание и склад. В результате происшествия погиб один человек и 13 пострадали.

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