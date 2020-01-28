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Подросток погиб после взрыва в жилом доме в Свердловской области

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Фото: МЧС РФ/66.mchs.gov.ru
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Подросток погиб после взрыва, произошедшего в жилом пятиэтажном доме в городе Ирбите Свердловской области, сообщает во вторник, 28 января, телеканал РЕН ТВ.

Информацию о гибели подростка сообщили жители дома, также ее подтвердили в региональном МВД.

«Сотрудники территориального ОВД личность погибшего установили оперативно. Им оказался 17-летний учащийся местного учебного заведения, его родители проживают в Екатеринбурге, а он находился под присмотром бабушки. В момент ЧП ее дома не оказалось», — цитирует ТАСС начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

О других погибших или пострадавших не сообщается.

Как заявили в департаменте по информационной политике региона, муниципалитет собрал заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. После взрыва в доме начался пожар. К настоящему моменту он ликвидирован. Спасательные службы эвакуировали 120 жильцов, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

26 января в результате взрыва в подвале жилого дома в Махачкале пострадали два человека, один из них ребенок. Он получил легкие травмы.

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