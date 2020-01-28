Онищенко оценил эффективность «Арбидола» против коронавируса

Противовирусный препарат «Арбидол» не входит в список 30 медицинских препаратов, которые работают против коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил ТАСС бывший главный санитарный врач России академик Российской академии наук первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко во вторник, 28 января.

«Мои коллеги из КНР опубликовали перечень тех антиретровирусных препаратов, их 30, которые, по их мнению, дают эффект при применении для лечения этой инфекции. Среди них «Арбидола» нет», — сказал он.

По словам Онищенко, этот препарат почти не применяется и в российской практике как лечебный. Он идет как профилактический — при гриппе. Данных о том, что его применение для SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и острой респираторной инфекции, которую вызывает коронавирус, эффективно, нет.

Комментируя появившиеся в социальных сетях сообщения о жителях Китая, которые перекупают по завышенной цене этот препарат у российских туристов, Онищенко предположил, что «кто-то пытается нажиться на этом». «Никто не давал права лечиться на дому, поэтому это покупают частники у частников, это уже свидетельство паники. То есть это лежит не в медицинской области», — пояснил он.

Накануне Онищенко рассказал, что есть 30 лекарств, которые эффективны против нового коронавируса. По его словам, 12 из них применяются для лечения ВИЧ, это в том числе «Индиновир» и «Саквинавир».

Как сообщал РБК, 26 января «Отисифарм», производитель «Арбидола», запустил рекламную кампанию, в которой утверждается, что число заболевших «новым коронавирусом» в мире увеличивается, «риск заражения высок», а якобы по результатам исследования препарат поможет даже против коронавируса.

Позже в Федеральной антимонопольной службе заявили, что в ФАС подали жалобу на производителя «Арбидола» из-за рекламы препарата, который якобы эффективен против коронавируса. Регулятор начнет проверять данные заявления на правдивость с 28 января.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Предположительно, болезнь распространилась через мясо змей, которое продали на рынке в этом городе.

Согласно данным на 28 января, в КНР зарегистрировано 4515 случаев заражения этой инфекцией, от которой умерли 106 человек.

Также известно о нескольких случаях заболевания в том числе в Австралии, Канаде, США, Франции, Южной Корее и Японии.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.