Новосибирские дорожники положили дорожное покрытие прямо в снег

Новосибирские коммунальщики показали новые стандарты технологии укладки асфальта. Сразу несколько улиц они решили отремонтировать оригинальным способом — дорожное покрытие вместе с бордюрным камнем положили прямо в снег, расчищать который даже не планировали. Как заявили в компании-подрядчике по выполнению работ, это временный зимний вариант благоустройства, полноценный сделают весной. Такое ноу-хау уже возмутило жителей города. Некоторые иронично отмечают, что сугробы в данном случае выполняют роль подушки — дорога будет более устойчива к трещинам.