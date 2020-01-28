В Госдуму внесли законопроект о введении в России электронных виз

Законопроект о введении в России электронных виз для иностранных туристов внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом во вторник, 28 января, передает REGNUM.

Внесли на рассмотрение законопроект депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым. Согласно тексту документа, предлагается ввести новый механизм получения электронных виз, которые будут оформляться через единый центр оформления в Москве. Для получения такой визы туристам нужно будет подать документы в электронном виде через портал МИД России.

По словам авторов инициативы, такое нововведение позволит избежать повышенных расходов на содержание командированных сотрудников консульств и посольств России, отмечает агентство городских новостей «Москва». Внедрение электронных виз также позволит привлечь большее число иностранных туристов, полагают авторы.

Такая форма получения виз для въезда на территорию России уже функционирует на пунктах пропуска на территории свободного порта Владивосток и особой экономической зоны в Калининградской области.

25 января сообщалось, что власти расширили действие упрощенного визового режима через порт Владивосток. Упрощенный режим въезда доступен гражданам Австрии, Германии, Бельгии, Греции, Словакии, Турции, Эстонии и ряда других.